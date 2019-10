Die Drohung von US-Präsident Trump mit einem Wirtschaftskrieg gegen den NATO-Verbündeten Türkei wird durch das dort gelagerte US-Atomarsenal noch riskanter und komplizierter.

Nachdem am späten Sonntagabend angekündigt worden war, dass die USA Truppen aus dem Nordosten Syriens abziehen und einen Einmarsch der türkischen Streitkräfte in das Gebiet nicht verhindern würden – und die kurdischen syrischen Streitkräfte, die maßgeblich zur Besiegung des islamischen Staates in Syrien beigetragen hatten, effektiv aufgaben -, warnte Trump die Türkei, einen wichtigen NATO-Verbündeten der USA.

„Wenn die Türkei irgendetwas tut, was ich in meiner großen und unvergleichlichen Weisheit für tabu halte, werde ich die türkische Wirtschaft völlig zerstören und auslöschen (was ich zuvor getan habe!)“, twitterte Trump am Montagmorgen.

Während das Verhältnis der USA zur Türkei zum Teil aufgrund der Entscheidung der Türkei, Russlands S-400-Luftverteidigungssystem zu kaufen, ohnehin angespannt ist, befindet sich zudem ein erheblicher Teil des US-Atomarsenals auf der Inçirlik Air Base – wahrscheinlich etwa 50 B61-Bomben .

Die Bomben sind dort seit den 1960er Jahren untergebracht, berichtet The New Yorker. Selbst zu dieser Zeit machten sich US-Beamte Sorgen, dass die Türkei und andere NATO-Mitglieder die Waffen ohne die Erlaubnis oder das Wissen der USA einsetzen könnten. In den 1970er Jahren, als ein Krieg zwischen Griechenland (in dem auch Atomwaffen gelagert sind) und der Türkei unmittelbar bevorstand, zogen die USA ihren Nukleararsenal aus Griechenland und blockierten die Bomben in der Türkei.

Experten wesien seit langem auf die Risiken hin, Waffen in der Türkei zu deponieren. Im Jahr 2016 schrieb Jeffrey Lewis, Direktor des East Asia Nonproliferation Program am James Martin Center für Nichtverbreitungsstudien am Middlebury College, über die unsichere Sicherheit der Waffen.

„Ein Luftwaffenstützpunkt ist keine Festung. Es ist nicht beabsichtigt, einer Belagerung durch die Gastgeberregierung standzuhalten mehr als eine Botschaft “, schrieb Lewis zu der Zeit, obwohl die USA bereit Millionen in verbesserte Sicherheit für ihr Atomarsenal investiert hatten.

Laut Hans M. Kristensen, Direktor des Nuclear Information Project der Federation of American Scientists, gibt es mehrere mögliche Szenarien, wie das B61-Arsenal der USA in Inçirlik kompromittiert werden könnte.

„Eine davon ist, dass die Beziehungen zur Türkei zusammenbrechen und die Operationen der Militärbasis gestört werden“, sagte Kristensen Insider telefonisch.

„Das andere Szenario ist ein gut koordinierter Terroranschlag“, sagte er.

Während die Waffen „physisch sehr gut geschützt sind, so dass es schwer vorstellbar ist, von außen hereinzukommen“, wurden 2016 bei dem Coup in der Türkei tatsächlich Flugzeuge vom Typ F-16 an der Basis eingesetzt, um das türkische Parlament zu bombardieren, und einer der mutmaßlichen Verschwörer war der Kommandeur der Militärbasis Incirlik.

Kristensen bemerkte, dass das Szenario in Incirlik „radikal anders ist als jedes andere Atomwaffen-Depot“, angesichts der politischen Instabilität dort und der zunehmend schlechten Beziehungen zwischen den USA und der Türkei. Wenn die Waffen nicht schon da wären, sagte Kristensen, ist es unwahrscheinlich, dass sie in der Türkei gelagert würden.

Was das Entfernen der Waffen angeht, wäre es logistisch gesehen einfach, ein paar C-17 auf die Basis zu holen, die Waffen einzuladen – wahrscheinlich im Schutz der Dunkelheit, um Aufmerksamkeit zu vermeiden – und sie zurück in die USA zu fliegen , Sagte Kristensen zu Insider.

Aber politisch ist das eine ganz andere Sache.

„Einige von uns haben seit dem Putschversuch im Jahr 2016 das Gefühl, dass es zunehmend unhaltbar ist, Waffen in der Türkei zu behalten“, sagte Jessica Varnum, stellvertretende Direktorin des James Martin-Zentrums für Nichtverbreitungsstudien in Middlebury, gegenüber Insider.

Der einzige Weg, um politische Auseinandersetzungen mit der Türkei zu vermeiden, besteht darin, das US-Atomarsenal aus allen NATO-Ländern zu entfernen, in denen es gelagert wird.

„Es geht nicht nur um die Sicherheit, sie dienen auch keinem militärischen Zweck“, sagte Varnum über die Nuklear-Waffen.

Während die Nuklear-Waffen ursprünglich in NATO-Mitgliedsländern stationiert wurden, um das Engagement der USA für das Bündnis gegen Russland zu demonstrieren und diese verbündeten Nationen daran zu hindern, ihre eigenen Atomwaffen zu entwickeln, sind sie in einem echten Konflikt nicht nützlich, sagte Varnum, da es dauern würde , um an die Waffen zu gelangen, um sie effektiv einsetzen zu können.

„Sie sind aufgrund des Zeitplans als militärische Bedrohung nicht besonders glaubwürdig.“

Die Entfernung der Waffen aus den NATO-Ländern sei kein wahrscheinliches Szenario, sagte Varnum unter Berufung auf Trumps Bestreben, das nukleare Arsenal zu modernisieren, und die Wahrscheinlichkeit eines bürokratischen Aufwands der NATO, die Waffen zu entfernen.

