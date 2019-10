Der diplomatische Krieg gegen Venezuela

Im Januar und Februar dieses Jahres gaben 54 Länder bekannt, dass sie den Staatsstreich von Guaidó unterstützen. Jetzt, acht Monate nach Beginn des Putsches, ist die Zahl fast stagniert; lediglich El Salvador ist als 55. Land dazugekommen, nachdem dort eine neoliberale Regierung bei den Wahlen gewann. Mehrere europäische Regierungen, darunter Spanien , Portugal und Deutschland , erkennen Guaidó an, aber halten die Beziehungen zur Maduro-Regierung gleichzeitig aufrecht.

Obwohl 55 Länder, die die legitime Regierung Venezuelas nicht anerkennen, auf den ersten Blick wie eine große Koalition erscheint, wird sie vom Rest der Welt in den Schatten gestellt.

Die anderen 138 Länder der Vereinten Nationen, die 80% der Menschheit repräsentieren, haben sich geweigert, den Putsch gegen Venezuela zu unterstützen. Dazu gehören Länder wie Norwegen, Italien, Mexiko, Uruguay, China, Russland, Indien, Pakistan, Indonesien, Südafrika und Nigeria.

Und auch China und Russland erkennen Nicolás Maduro als legitimen Präsidenten Venezuela an.

Bei den Vereinten Nationen und ihren Dutzenden von ihnen angeschlossenen Institutionen, wie der Weltgesundheitsorganisation, der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation und dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen, besteht ebenfalls kein Zweifel daran, wer Venezuelas legitime Führer sind. Beim Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen in Genf suchte die venezolanische Opposition eine Untersuchungskommission für die Menschenrechtsbilanz des Landes. Stattdessen erhielten sie eine Informationsreise (die weniger als eine Kommission ist) und eine unbeabsichtigte Konsequenz: Der Rat bekräftigte, dass Venezuela “ eine Lösung braucht, die die Venezolaner ohne ausländische Einmischung erreichen „, und prangerte die Auswirkungen der US-Sanktionen an zu den Menschenrechten des venezolanischen Volkes.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge