Trump: US-Soldaten müssen nicht syrisch-türkische Grenze bewachen

13.10.2019



Nach Ansicht des US-Präsidenten Donald Trump haben seine Truppen ihre Mission in Syrien erfüllt und müssen nun das Land verlassen. Diese Auffassung äußerte er auf einer Konferenz konservativer Politiker in Washington.

„Wir haben den IS besiegt, wir haben unsere Arbeit erledigt und wir müssen heimkehren“, äußerte er am Samstag (Ortszeit). Für die Sicherheit der syrisch-türkischen Grenze seien die US-Soldaten nicht zuständig, fuhr der Staatschef der Vereinigten Staaten fort.

„Die Kurden gehen, und das ist gut. Lasst sie ihre Grenzen haben. Ich glaube nicht, dass sich unsere Soldaten dort im Laufe der nächsten 15 Jahre aufhalten und die Grenze zwischen der Türkei und Syrien schützen müssen, während wir nicht imstande sind, unsere eigenen Grenzen zu schützen“, gibt seine Worte der Pressedienst des Weißen Hauses wieder.

