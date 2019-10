Talal al-Barazi ist Gouverneur von Homs. Homs ist mit 43.000 Quadratkilometern die größte Provinz Syriens und liegt im Zentrum des Landes. Über die Rückkehr der Menschen in die Stadt, das Gesetz Nr. 10 und die Probleme beim Wiederaufbau sprach Karin Leukefeld mit Talal al-Barazi in Homs.

Zum Interview:https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/93387-gouverneur-von-homs-alle-syrer-sollten-heimat-zurueckkehren/

