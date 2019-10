Gute Nachrichten für die Weltkonjunktur: China sieht „substanzielle Fortschritte“ in den Verhandlungen im Handelsstreit mit den USA erreicht. Zugleich hat Washington die Einigung auf ein Teilabkommen mit Peking verkündet. Der Konflikt scheint sich damit zu entschärfen.

https://de.rt.com/2040

