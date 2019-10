Zu den Ereignissen in Ecuador folgende Berichte von Pressenza

zu den Ereignissen in Ecuador interessiert euch vielleicht folgende Berichte zu lesen.

Von unserem Freund Jorge Jurado, ehem. Botschafter in Berlin direkt aus Quito:

https://www.pressenza.com/de/2019/10/der-volksaufstand-in-ecuador/

Von Pressenzas Präsidentin und Redakteurin ebenfalls aus Quito, Nelsy Lizarazo:

https://www.pressenza.com/de/2019/10/ecuador-zwischen-zynismus-und-opportunismus-bleibt-die-wuerde/

Auch wir sind in Ecuador der Zensur zum Opfer gefallen: https://www.pressenza.com/de/2019/10/der-ecuadorianische-staat-zensiert-pressenza-radio-international-en-la-oreja/

