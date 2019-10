UNITED FRUIT COMPANY – Pablo Neruda 1950

LA UNITED FRUIT CO.del Canto General de Pablo Neruda 1950

Cuando sonó la trompeta, estuvo todo preparado en la tierra, y Jehová repartio el mundo a Coca-Cola Inc., Anaconda, Ford Motors, y otras entidades: la Compañía Frutera Inc. se reservó lo más jugoso la costa central de mi tierra, la dulce cintura de América.

THE UNITED FRUIT CO.von der Großen Gesang von Pablo Neruda 1950

Als die Posaune erklang, alles war vorbereitet auf Erden, und Jehova verteilte die Welt an die Coca-Cola Inc., die Anaconda, die Ford-Motors und andere Wesenheiten: die United Fruit Company reservierte sich das Gehaltvollste, meines Kontinents Zentralküste, Amerikas lieblichen Gürtel.

Bautizó de nuevo sus tierras como “Repúblicas Bananas”, y sobre los muertos dormidos, sobre los héroes inquietos que conquistaron la grandeza, la libertad y las banderas, estableció la ópera bufa: enajenó los albedríos regaló coronas de César, desenvainó la envidia, atrajo la dictadura de las moscas, moscas Trujillos, moscas Tachos, moscas Ubico, moscas Martinez, moscas Garias, moscas Martinez, moscas Ubico, moscas húmedas de sangre humilde y mermelada, moscas borrachas que zumban sobre las tumbas populares, moscas de circo, sabias moscas entendidas en tiranía. Entre las moscas, sanguinarias la Frutera desembarca, arrasando el café y las frutas, en sus barcos que deslizaron como bandejas el tesoro de nuestras tierras sumergidas.

Sie taufte ihre Ländereien in „Bananen-Republiken“ um, und über den ruhenden Toten, den besorgten Helden, die die Hoheit errungen,die Freiheit und die Fahnen, errichtete sie die Opera buffa: veräußerte die ungeschriebenen Rechte, verschenkte Cäsarenkronen, brachte den Neid an den Tag, lockte die Diktatur der Schmeissfliegen an, Trujillos-Fliegen, Tachos-Fliegen, Ubico-Fliegen, Martínez-Fliegen, Carías-Fliegen, Martínez-Fliegen, Ubico-Fliegen, Fliegen, nass vom bescheidenen Blut und Mus, trunkene Fliegen, die über des Volkes Gräben summen, Zirkusfliegen, weltkluge Fliegen, erfahren in Tyrannei. Inmitten der bluthungrigen Fliegen landet die Frucht-Compagnie und schleppt den Kaffee fort und die Früchte, auf ihren Schiffen, die davon gleiten wie Kredenzen mit dem Schatz unserer in den Abgrund gestoßenen

Mientras tanto, por los abismos azucarados de los puertos, caian indios sepultados en el vapor de la mañana: un cuerpo rueda, una cosa sin nombre, un número caido, un racimo de fruta muerta derramada en el pudridero. Pablo Neruda 1950

Währenddessen stürzen in die zuckergesättigten Tiefen der Häfen Indios, begraben im Dunst des Morgens: ein Körper rollt hinab, ein namenloses Etwas, eine gefallene Nummer, ein abgestorbener Fruchtzweig, in die Kehrichtgrube geworfen. Pablo Neruda 1950

Pero decimos aqui que venceremos con la unidad de nuestros pueblos!!!

Aber wir sagen hier, dass wir mit der Einheit unserer Völker gewinnen werden!!!

