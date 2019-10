Was ist Extinction Rebellion? „Öko-Aktivisten“ die Flugzeuge u. Verkehr stoppen – Im Hintergrund Finanz-Elite – Inspiriert von OTPOR und US-Politikwissenschaftler Sharp u. Theorie gewaltfreien Handelns – siehe Venezuela, Iran, Serbien, Ukraine – Auch Forderungen nach Auflösung des Militärs

Die Demonstranten der Extinction Rebellion fordern zivilen Ungehorsam angesichts des Klimawandels und haben sich bemerkenswert erfolgreich in die Schlagzeilen gebracht. Aber worum geht es in der Bewegung? Und wer steckt dahinter?

Extinction Rebellion, bekannt für die Sperrung der Straßen Londons im April, hat seine Aktionen am Donnerstag verstärkt, als ein Protestierender der Gruppe einen Aer Lingus-Flug vom London City Airport nach Dublin am Start hinderte. Ein anderer Demonstrant,stieg auf das Dach eines British Airways-Flugzeugs und weigerte sich herunterzukommen, schließlich musste die Polizei kommen und ihn herunterholen.

Die Unterbrechungen erfolgten, als die Extinction Rebellion eine Besetzung und Schließung des Flughafens nach dem Model aus Hongkong androhte. Ähnliche Proteste fanden in mehr als 60 Städten weltweit statt.

„Letztendlich ist es Teil des Ziels von Extinction Rebellion, dass Menschen festgenommen werden“, heißt es in einem Flyer, der von Aktivisten in Dublin verteilt wurde. Darin war die Gruppe erfolgreich. Allein in dieser Woche wurden in London mehr als 1.000 Aktivisten verhaftet, davon 50 am City Airport London.

Was sind die Forderungen der Gruppe?

Die Gruppe hat drei zentrale Forderungen. Erstens fordern sie die Regierungen auf, „die Wahrheit zu sagen, indem sie einen Klima- und ökologischen Notfall erklären“, eine ähnliche Forderung wie die schwedische Teenagerin Greta Thunberg auf dem UN-Klimagipfel in New York im vergangenen Monat. Eine scheinbar harmlose Forderung, die Gegner jedoch als „Anti-Wahrheit“ bezeichnet.

Zweitens fordern sie, dass „die Regierung jetzt handeln muss, um den Verlust der biologischen Vielfalt zu stoppen und die Treibhausgasemissionen bis 2025 auf Null zu senken.“ Schließlich fordert die Gruppe, dass sich die Regierung mit Aktivisten zusammenschließt und in einem Art Bürgerforum „die Entscheidungen der Bürger umsetzt und von ihnen geleitet wird. Eine „Versammlung über Klima und ökologische Gerechtigkeit.“

Bei den Kundgebungen von XR forderten die Demonstranten eine Reihe von Möglichkeiten, um diese und weitere Ziele zu erreichen, darunter Regierungsverbote für Fleisch und Privatwagen, die Abschaffung des Flugzeugs, Boykotte der Modebranche und die Auflösung des Militärs. Die Störung des Handelsverkehrs ist ebenso wie die Störung lebenswichtiger Dienstleistungen legitim, um ihre Argumente darzulegen.

Ein Aufruf an die Behörde

Im Zentrum aller Forderungen der Gruppe steht eine radikale Ausweitung der Staatsmacht. Die Reduzierung der Treibhausgase auf Null – wenn eine staatliche Anstrengung – würde der Regierung die Befugnis einräumen, die Reisefreiheit ihrer Bürger, die Freiheit, ihre eigene Ernährung zu wählen, und die Freiheit, ihre Häuser zu bauen, wie sie wollen, einzuschränken oder ganz zu verweigern. In den USA gibt der Gesetzesentwurf zum „Green New Deal“ einen kleinen Einblick, wie umfassend dies wäre, indem die Umverteilung des Wohlstands und die Wiedergutmachung für die „historische Unterdrückung“ in die Mischung eingearbeitet werden. LINK – LINK

Ein starkes Beispiel für die Forderung der Gruppe nach Autorität war der Marsch von XR-Mitbegründerin Gail Bradbrook auf den Buckingham Palace, der Königin Elizabeth „mit großer Demut“ eine Botschaft vorlas, in der sie den Monarchen aufforderte, den Planeten durch königlichen Erlass zu retten.

„Es ist nicht genug, ein Leben in freiwilliger Einfachheit zu führen“, schrieb damals der Wissenschaftler und XR-Aktivist Rupert Read. Die implizite Bedeutung ist klar: Die Menschen müssen zur Einhaltung gezwungen werden.

Wer steckt dahinter?

Hier wird es interessant. Die Verantwortlichen von Extinction Rebellion, die mit einem erkennbaren Logo, kohärenten Bildern auf mehreren Kontinenten, einer dominanten Social-Media-Präsenz und einer sehr guten Website auftreten, sind keine Amateure.

Schon gar nicht Dr. Gail Bradbrook. Die Mitbegründerin der Bewegung teilte der BBC mit, dass sie auf die Idee gekommen sei, nachdem sie letztes Jahr unter dem Einfluss von „psychedelischen Medikamenten“ auf einem Retreat „auf eine tiefgreifende Weise“ gebetet hatte.

In Wahrheit hat Bradbrook aus ihrem Aktivismus eine Karriere gemacht und hat seit zwei Jahrzehnten als professionelle Aktivistin gearbeitet. Bei einem Vortrag im Jahr 2016 gab sie zu, dass es in dieser Rolle „hauptsächlich darum geht, Ihren eigenen Gehaltsscheck zu sichern“. Als Director von Citizens Online – einer Wohltätigkeitsaktion für die „digitale Integration“ – hat Bradbrook mit BT zusammengearbeitet, um Lobbyarbeit bei der britischen Regierung zu leisten.

Zu Bradshaw gesellen sich der ehemalige Biobauer Roger Hallam, sowie der prominente Occupy London Veteran und Tasmin Osmond – Enkelin aus einer britischen Adelsfamilie – und die ehemalige UN-Mitarbeiterin Laura Reeves.

Hinter der Bewegung verbirgt sich ein Bollwerk der Elite-Finanz. Aileen Getty hat der Gruppe aus ihrem Erbe über den Climate Emergency Fund fast 500.000 Pfund des Ölreichtums ihrer Familie zugesprochen und behauptet, dass „Unterbrechung“ notwendig sei, um den Klimawandel zu bewältigen.

Nach eigenen Angaben hat Extinction Rebellion seit März knapp eine Million Pfund wurden an großen Spenden gesammelt Über Gruppen wie der Children’s Investment Fund Foundation, die von einem Hedgefonds-Manager gegründet und von einem ehemaligen stellvertretenden Vorsitzenden des Soros ‚Open Society Institute des Milliardärs-Finanziers George geleitet.

Extinction Rebellion hat nicht nur Verkehr gestört sondern auch einige seiner Ziele erreicht.

Elf Länder, angefangen mit Großbritannien und Irland, haben den „Klimanotstand“ ausgerufen, auch wenn der irische Ministerpräsident Leo Varadkar später sagte, die Erklärung sei eine „symbolische Geste“.

Was Extinction Rebellion ebenfalls erfolgreich gemacht hat, ist den Wünschen der globalen Finanziers und der neuen Kapitäne der grünen Industrie nachzukommen. Die Forderung der Gruppe nach einem Stopp der Kohlenstoffemissionen wird von der Weltbank und einer Reihe von Wertpapierfirmen, darunter HSBC, JP Morgan Chase und Citibank bestätigt.

Nichts davon ist an der Oberfläche schlecht, außer dass diese Gruppen, die sich zur Climate Finance Partnership und zur Blended Finance Action Taskforce zusammengeschlossen haben, Zugang zu Steuergeldern und Pensionsfonds verlangen, um dies zu erreichen. Dieses westliche Geld wird nach Angaben der Gruppen in Projekte in Afrika, Asien und Südamerika fließen.

Selten stimmten Forderungen von Aktivisten und Interessen internationaler Finanzgruppen so eng überein.

Wegen Straßensperrungen und Lahmlegung von Flughäfen könnten die Extinction Rebellion von der Mehrheit der Bevölkerung abgelehnt werden, aber eine Unterstützung durch die Mehrheit ist jedoch nicht erforderlich.

XR-Mitbegründer Roger Hallam hat Gene Sharp wiederholt als Inspiration genannt. Als US-Politikwissenschaftler wurde Sharps Theorie des gewaltfreien Handelns – dass nur 3,5 Prozent der Bevölkerung eine Protestbewegung unterstützen müssen, bevor sie eine kritische Masse erreicht und Veränderungen auslöst – von „Farbrevolutionären“ auf der ganzen Welt übernommen und in die Praxis umgesetzt. Venezuela, Iran, Serbien, Ukraine

Auch Prominente haben sich angeboten, Extinction Rebellion zu unterstützen – von Rockbands wie Radiohead, die 300.000 Pfund einbringen, bis zu Benedict Cumberbatch, der sich Protestierenden auf dem Trafalgar Square anschließt. Extinction Rebellion ist auf dem besten Weg, das Ziel von Sharp zu erreichen: Jedenfalls ist es bereits voll und ganz ins öffentliche Bewusstsein eingedrungen.

Auszüge aus:

https://www.rt.com/news/470647-who-are-extinction-rebellion/

siehe auch:



Extinction Rebellion London – 3. Oktober – criticising the UK’s military role in the Middle East – Kritik an der militärischen Rolle Londons im Nahen Osten

https://cooptv.wordpress.com/2019/10/10/extinction-rebellion-otpor-inside-but-also-anti-war/

