Syrische Kurden fordern Unterstützung von Russland – Erste türkische Angriffe scheinbar abgewehrt (RT Deutsch)

10.10.2019

Die kurdische Selbstverwaltung in Nordostsyrien will sich zur Abwehr der türkischen Militäroffensive mit Russland und der syrischen Armee abstimmen. Ein Angriff türkischer Streitkräfte auf Tel-Abjad sei bereits abgewehrt worden. Russland ruft zum Dialog auf.

Die Autonome Territorialverwaltung der Kurden im Nordosten Syriens ist bereit, sich angesichts des Angriffs der türkischen Streitkräfte mit der syrischen Armee abzustimmen. Man erwarte die Lieferung von Luftabwehrsystemen, erklärte Riyadh Darar, Vorsitzender des Syrischen Demokratischen Rates gegenüber dem ägyptischen Nachrichtenportal Youm7. Der Syrische Demokratische Rat (engl.: Syrian Democratic Council, MSD) ist der politische Arm der Miliz Demokratische Kräfte Syriens, SDF.

weiterlesen hier:

https://de.rt.com/202a

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge