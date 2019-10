Syriens Aussenministerium: Syrien wird der türkischen Aggression mit allen Mitteln begegnen

Damaskus, SANA. Das offizielle Syrien stellt fest, dass die Erklärungen des türkischen Präsidenten, in denen er behauptet, er kümmere sich um den Schutz des syrischen Volkes und deren Leben, nur von jemandem stammen kann, der eine große Distanz zur Realität hat. Weiter hieß es, man wolle die türkische Aggression mit allen rechtlichen Methoden und Mitteln bekämpfen.

Eine offizielle Quelle im Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten sagte SANA, dass Erdogan nach der kontinuierlichen Unterstützung von Terroristen in Syrien Aussagen getroffen habe, die nur von einer Person abgegeben werden konnte, die mit der Realität keine Verbindung hat. Jemand, der über sein Engagement für den Schutz des syrischen Volkes spricht während gleichzeitig die eigenen Hände mit dem Blut von Syrern bedeckt sind, die von den Terroristen getötet wurden, die er und sein Regime unterstützen.

Die Quelle sagte, dass Erdogan über seine Besorgnis um das syrische Volk spricht und es angeblich schützen wolle und das Leben der Menschen in Syrien schützen wolle, während er Zivilisten im syrischen Norden unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung angreift. Weiter wird gesagt, dass sich das Erdogan-Regime hinter humanitären Slogans verstecke, während es weit von jeglicher Menschlichkeit entfernt und für Massaker verantwortlich sei.

Die Quelle führte weiter aus, dass Syrien die türkische Aggression in all ihren Formen im ganzen Land mit allen legalen Methoden und Mitteln bekämpfen werde, und betonte, dass der Kampf gegen den Terrorismus in Syrien nicht durch die Erklärungen von Erdogan und seinesgleichen gestoppt werde und dass die Aufgabe des Schutzes des syrischen Volkes die Pflicht der syrisch-arabischen Armee und des syrischen Staates sei und von niemandem sonst.

