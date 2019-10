Neue US-Raketenwerfer in Grafenwöhr – Mehrfachraketenwerfer, die in weniger als einer Minute 12 Präzisionsraketen abfeuern (luftpost-kl.de)

die 41st Field Artillery Brigade der U.S. Army in Grafenwöhr erhält Mehrfachraketenwerfer, die in weniger als einer Minute 12 Präzisionsraketen abfeuern können.

(s. http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP11619_111019.pdf )

