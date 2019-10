Protestiert mit uns gegen die völkerrechtswidrige türkische Militärintervention gegen Syrien! Fordern wir von der Bundesregierung, ihre nichtständige MItgliedschaft im Sicherheitsrat nicht zu missbrauchen, sondern entschieden alle militärischen Handlungen zu verurteilen und friedensfördernde Maßnahmen zu unterstützen.

Wir hängen dieser Einladung zur Beteiligung an der Mahnwache den Eilappell der

Friedenskooperative an.

Mit solidarischen Grüßen

laura v. Wimmersperg

