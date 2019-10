Irak ‒ Zwei Jahre nach dem Sieg über den „Islamischen Staat“ von – Joachim Guilliar, Informationsstelle Militarisierung (IMI) e. V.

Verwüstete Städte immer noch weitgehend in Trümmern. Von einem Wiederaufbau ist wenig zu sehen. Stattdessen schürt das Vorgehen von Regierungskräften und schiitischen Milizen erneut Hass gegen die Zentralregierung und schafft die Voraussetzungen für das aktuelle Wiedererstarken der Dschihadisten. Ein Drittel des Landes physisch und sozial pulverisiert. Bundeswehr – Teil des Problems.

weiterlesen hier:

http://www.imi-online.de/2019/10/01/irak-%e2%80%92-zwei-jahre-nach-dem-sieg-ueber-den-islamischen-staat/

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge