Vier Schusswaffen, Sprengsätze, Bekennervideo und ein „Manifest“: Der rechtsextremistische Schütze von Halle plante ein Massaker in der Synagoge mit weltweiter Wirkung und wollte Nachahmer finden, so die Ermittler. Es handele sich bei dem Anschlag um Terror.

weiterlesen hier:

https://de.rt.com/202j

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge