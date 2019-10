Brasilien: Soziale Bewegungen planen für den 13. Oktober einen Marsch nach Sao Paulo, um die Freilassung des ehemaligen linken Präsidenten Lula Da Silva aus dem Gefängnis zu fordern

Die Anhänger von Lula sind begeistert, nachdem der Ex-Präsident einen trotzigen „Brief an das brasilianische Volk“ geschrieben hatte.

Soziale Bewegungen in Brasilien planen für den 13. Oktober einen Marsch nach Sao Paulo, um die Freilassung des ehemaligen linken Präsidenten Lula Da Silva aus dem Gefängnis zu fordern, in dem er seit April 2018 wegen Anklageerhebung inhaftiert ist.

Die Organisatoren der Veranstaltung „Gerechtigkeit für Lula“ berichteten zusammen mit dem Lula Libre-Komitee, dass die Demonstration die Verbrechen und den legalen Krieg anprangern soll, die es dem Ex-Präsidenten unmöglich gemacht haben, bei den Parlamentswahlen 2018 zu erscheinen ein politischer Gefangener.

Es wächst die Wut über Lulas Inhaftierung nach den berüchtigten Telegramm-Lecks, an denen Richter Sergio Moro beteiligt war, und es zeigt sich, inwieweit die Ermittlungen gegen Lula politisch motiviert waren.

Lulas Unterstützer waren kürzlich begeistert, nachdem der Ex-Präsident einen trotzigen „Brief an das brasilianische Volk“ geschrieben hatte und sagte: „Jeder einzelne Ankläger von Lava Jato sollte sich wirklich beim brasilianischen Volk, bei den Millionen von Arbeitslosen, entschuldigen und meiner Familie für den Schaden, den sie der Demokratie, der Gerechtigkeit und dem Land zugefügt haben. “

Es wird erwartet, dass der Bundesgerichtshof, die höchste Justizbehörde des Landes, in den kommenden Wochen über die Berufung von Lulas Verteidigung entscheidet, die die Aufhebung des gesamten Verfahrens fordert.

