mit der Klima- und Umweltdiskussion geht leider auch einher die Verurteilung fortschrittlicher Regierungen in Lateinamerika wie in Bolivien und Rafael Correa Ex-Präsident von Ecuador (in einem anderen Artikel)

hier zu Bolivien ein Gegen-Artikel aus amerika21 dagegen:

https://amerika21.de/blog/2019/08/230925/bolivien-waldbraende

