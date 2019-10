Regierung von Ecuador flieht aus Hauptstadt – heute wird die Lage eskalieren (amerika21.de)

Staatschef Moreno setzt sich nach Guayaquil ab. Demonstranten stürmen Parlament. Armee geht gegen Medien vor. Streit um neoliberale Politik.

weiterlesen hier:

https://amerika21.de/2019/10/232397/regierung-ecuador-flieht-lage-eskaliert

