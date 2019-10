Fall MH 17: Niederländisches Parlament kündigt Untersuchung der Rolle Kiews an

Dies teilte Chris van Dam, Abgeordneter der Christdemokratischen Partei der Niederlande (CDA), via Twitter mit. Laut Chris van Dam ist die Entscheidung „einstimmig getroffen“ worden. Der niederländische Außenminister Stef Blok erklärte zuvor, er sehe „keinen Grund“ für das Verfahren wegen einer möglichen Schuld der Ukraine. Jedoch brachte er keine Einwände gegen den Willen der Abgeordneten vor. Dem Minister zufolge könnten allerdings Schwierigkeiten auftreten, weil die Untersuchung „die Zusammenarbeit nicht nur seitens der Ukraine, sondern auch vonseiten Russlands“ erfordern werde. weiterlesen hier:

https://sptnkne.ws/9YSW

