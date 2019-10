Experten: Chinas neues Raketenwarnsystem reduziert Wahrscheinlichkeit eines großen Krieges (RT Deutsch)

8.10.2019

Chinas neues Raketenwarnsystem wird die Wahrscheinlichkeit von Konflikten zwischen den Atommächten verringern. Indem Russland China bei der Schaffung dieses Systems unterstützt, trägt Moskau zur strategischen Stabilität und Sicherheit in der Welt bei.

Der russische Präsident Wladimir Putin teilte am Donnerstag auf einer Plenarsitzung des Waldai-Klub mit, dass Russland China bei der Entwicklung seines nationalen Raketenwarnsystems unterstützt. Dieses System wird die Verteidigungsfähigkeit Chinas drastisch erhöhen. Heute haben nur die Vereinigten Staaten und Russland ein solches System, erklärte der russische Staatschef.

https://deutsch.rt.com/international/93212-experten-chinas-neues-raketenwarnsystem-reduziert-wahrscheinlichkeit-grossen-krieges/

