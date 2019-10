Heute, in einer Zeit, in der das Menschen und Natur zerstörende Prinzip der Profitmaximierung buchstäblich alle gesellschaftlichen Bereiche durchdringt, sind das Nachrichten aus einer Parallelwelt. Doch es lohnt sich, sie zur Kenntnis zu nehmen, schon um zu wissen, was da im größer gewordenen Deutschland auf der Strecke geblieben ist.

weiterlesen hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/364202.republikgeburtstag-40-jahre-mietendeckel.html

