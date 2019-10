Neue Debatte | Interview mit Veronika Krascheninnikova

in Moskau hatten wir Gelegenheit zu einem Interview mit der Politwissenschaftlerin Veronika Krasheninnikova, Mitglied des politischen Rates der Regierungspartei „Einiges Russland“, über die Kunst der Diplomatie, Gewaltmärkte und den Rechtsruck in Europa. Eventuell ist das Interview (siehe Anhang od. https://neue-debatte.com/2019/10/06/veronika-krasheninnikova-der-kapitalismus-wird-in-der-krise-immer-gewalttaetiger/) auch für eure Leserschaft von Interesse – es warten einige überraschende Aussagen.

