Luiz Inácio Lula da Silva – Brief an das brasilianische Volk – Nach Besuch des spanischen Richters Baltasar Garzón, dem Richter, der die Verhaftung des chilenischen Diktators Pinochet im Jahr 1998 verfügt hatte

Ich werde meine Würde nicht gegen meine Freiheit eintauschen.

Die car-wash Staatsanwaltschaft sollte sich nur bei den Brasilianern, den Millionen Arbeitslosen und meiner Familie für den Schaden entschuldigen, den sie der Demokratie, dem Rechtssystem und dem Land zugefügt hat.

Ich möchte, dass Sie wissen, dass ich über meine Rechten und meine Freiheit nicht verhandeln kann.

Ich habe gezeigt, dass die gegen mich erhobenen Anschuldigungen falsch sind. Sie sind diejenigen, die sich in den Lügen verfangen haben, die sie Brasilien und der Welt aufgetischt haben, und nicht ich.

Angesichts der willkürlichen Handlungen der Staatsanwälte und von Sergio Moro ist es nun Sache des Obersten Gerichtshofs, Änderungen vorzunehmen, um eine unabhängige und unparteiische Justiz zu gewährleisten, wie sie jedem Bürger zusteht.

Ich bin mir der Entscheidungen, die ich in diesem Verfahren getroffen habe, voll bewusst und werde nicht ruhen, bis wieder Wahrheit und Gerechtigkeit herrschen.

Luiz Inácio Lula da Silva

Curitiba, 30. September 2019

Spanischer Richter klagt an: Lulas Inhaftierung ist durch das Fehlen rechtlicher Garantien gekennzeichnet

Der frühere Präsident Luiz Inacio Lula da Silva, der seit 537 Tagen im politischen Gefängnis sitzt, empfing am 26. September bei der Aufsichtsbehörde der Bundespolizei in Curitiba den Besuch des spanischen Richters Baltasar Garzón, dem Richter, der die Verhaftung des chilenischen Diktators Augusto Pinochet im Jahr 1998 verfügt hatte.

Der Richter wurde von dem ehemaligen Gouverneur von Rio Grande do Sul, Tarso Genro, und dem ehemaligen Minister für Menschenrechte, Paulo Vannucchi, begleitet. Sie übermittelten die Eindrücke des Besuchs an die Mahnwache Free Lula.

Garzón begann seinen Bericht mit der Feststellung er habe, genau wie Lula, die absoluten Überzeugung, dass der frühere Präsident unschuldig ist. „Er sagte mir, wenn er sich nur eines halben Millimeter der Tatsachen bewusst wäre, derer er beschuldigt wurde, würde er mich nicht bitten, zu ihm zu kommen. Es ist eine Lektion, die nur einer gibt, der unschuldig ist“, sagte er.

Auf die Frage, was die Hauptkritik an dem Fall sei, in dem Lula festgenommen wurde, erklärte der spanische Richter, es handele sich um das Fehlen der gesetzlichen Garantien in einem durch den Mangel an Beweisen gekennzeichneten Verfahren.

„Die Hauptkritik am Prozess ist das Fehlen von Garantien und die ordnungsgemäße Einhaltung der Prozessordnung. Rechtliche Garantien in Strafverfahren sind von grundlegender Bedeutung. In Lulas Fall gibt es keine direkten oder indirekten Beweise, um das Urteil zu rechtfertigen, das gegen ihn gesprochen wurde. Man muss ohne jeglichen Einfluss der Medien urteilen. Was mit der Verurteilung von Präsident Lula abgestürzt ist, ist die Glaubwürdigkeit des Rechtsstaates“, sagte der Richter.

Laut Tarso Genro soll Lula in diesem Jahr freigelassen werden

Der frühere Gouverneur von Rio Grande do Sul, Tarso Genro, kritisierte die Art und Weise, wie Justizminister Sergio Moro und die Operation Lava Jato den konservativen Charakter im Land unterstützte. „Es war tatsächlich eine politische Verschwörung. Diese hatte das Ziel, den Staat zu einem Rechtsruck zu bringen. Und außerdem verhinderte sie, dass Lula wieder Präsident der Republik wurde. Wenn es vor Gericht noch anständige Leute gibt, ehrliche Richter, gesetzestreue Oberrichter, muss Lula noch in diesem Jahr freigelassen werden. Und zwar bald. In dieser Situation der Illegalität ist es unmöglich, ein Mindestmaß an demokratischer Würde aufrechtzuerhalten “ , kritisierte er.

