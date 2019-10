Ehemaliger Präsident Lula soll 1,2 Millionen Dollar Strafgeld zahlen, um in den halboffenen Strafvollzug zu wechseln (Granma.cu)

Aber Lula selbst lehnt diese Teilfreiheit ab, denn er fordert die Aufhebung des aus mangelnder Unparteilichkeit erfolgten Urteils.

Wie es scheint wollte die Richterin Lebbos der heutigen Sitzung des Obersten Gerichts in Brasilia zuvorkommen, die Auswirkung auf den Prozess Lula und Dutzende anderer Lava Jato Urteile haben kann.

In der vergangenen Woche hatte das Oberste Gericht entschieden, dass der ehemalige Richter Sergio Moro, der Erschaffer von Lava Jato, nicht das Recht der Verteidigung respektierte, als er verhinderte, dass die Beschuldigten, nach Vorlage der Aussagen der „Reumütigen“, nicht das letzte Wort im Gerichtsverfahren hatten.

weiterlesen hier:

http://de.granma.cu/mundo/2019-10-02/lula-muss-12-millionen-dollar-strafgeld-zahlen-um-in-den-halboffenen-strafvollzug-zu-wechseln

