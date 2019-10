Parlament in Peru wollte Präsident Vizcarra stürzen. Dann kam der Gegenschlag (amerika21)

Bei einem heftigen Machtkampf zwischen Präsident und Parlament in Peru scheint Staatschef Martín Vizcarra die Oberhand zu gewinnen. Nachdem der Präsident am Montag den Kongress aufgelöst und für den 26. Januar Neuwahlen ankündigt hatte, erklärten die meist oppositionellen Abgeordneten ihn für abgesetzt. Nun erhielt Vizcarra den Rückhalt von Armee und Polizei. Dies geht aus einer offiziellen Mitteilung der Regierung hervor. In der Hauptstadt Lima und anderen Städten des südamerikanischen Landes gingen die Menschen für Vizcarra auf die Straßen.

„Der Oberkommandierende des Vereinten Kommandos der Streitkräfte und die Kommandeure des Heeres, der Marine, der Luftwaffe und der Polizei bekräftigen im Regierungspalast ihre uneingeschränkte Unterstützung der verfassungsmäßigen Ordnung und des Präsidenten Martín Vizcarra“, hieß es in einer Twitter-Kurzbotschaft der Regierung. Die Nachricht wurde mit einem Foto des Treffens veröffentlicht. Auch mehrere Regionalregierungen versicherten dem Präsidenten ihre Rückendeckung.

Die Krise in Peru nahm ihren Anfang, als Vizcarra am Montag die „verfassungsmäßige“ Auflösung des Kongresses verkündete. Das Parlament hatte zuvor versucht, neue Regeln für die Besetzung des Obersten Gerichtes aufzustellen und Richter, denen zum Teil kriminelle Handlungen vorgeworfen werden, einzusetzen. Vizcarra warf Abgeordneten zudem vor, ein hartes Vorgehen gegen Korruption zu verhindern, um eigene wirtschaftliche Interessen zu schützen.

Wenige Stunden nach der Auflösung votierte die Kongressmehrheit jedoch für die Suspendierung Vizcarras für zwölf Monate wegen „vorübergehender Arbeitsunfähigkeit“. Zugleich ließen die Abgeordneten Vizepräsidentin Mercedes Aráoz als „amtierende Präsidentin“ des Landes den Amtseid ablegen.

So einfach ging der Machtwechsel jedoch nicht vonstatten, wie das Treffen Vizcarras mit Militärs und der Leitung der Polizei zeigt.

Artikel 134 der Verfassung ermächtigt den Präsidenten, den Kongress aufzulösen. Zuletzt war das 1992 unter dem Machthaber Alberto Fujimori geschehen.

https://amerika21.de/2019/10/232175/peri-vizcarra-parlament-krise-armee

