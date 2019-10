Die USA haben neue Sanktionen gegen Unternehmen und russische Staatsbürger verhängt, die sich angeblich in US-Wahlen eingemischt haben sollen. Das russische Außenministerium erklärte darauf, dass der Schritt die innenpolitische Krise der USA widerspiegele.

weiterlesen hier:

https://deutsch.rt.com/international/92993-moskau-neue-sanktionen-gegen-russland-innerpolitische-krise-usa/1.10.2019

