Der Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Wirtschaft und Energie, Klaus Ernst (DIE LINKE), hatte am 27. September zu einer Diskussionsveranstaltung zum Thema „Fünf Jahre Russlandsanktionen – Wie kommen wir raus aus der gegenseitigen Blockade?“ geladen. Allein Deutschland kosten die Sanktionen 770 Millionen Dollar – pro Monat.

