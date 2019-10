DIE LINKE und China: Stefan Liebig: Demokratien haben mehr Innovationskraft. Diesen Weg sei China „leider nicht gegangen“ /// Sahra Wagenknecht: China ist eine Diktatur und das ist völlig klar.

Die Stellungnahmen von Spitzenpolitikern der Partei DIE LINKE zu China sind außerordentlich bedenklich. Und zwar auf beiden Seiten der Parteiflügel. Diese Fragen sollten unbedingt grundsätzlich diskutiert und klargestellt werden.

Hier Stefan Liebig: Demokratien haben mehr Innovationskraft. Diesen Weg sei China „leider nicht gegangen“

https://www.jungewelt.de/artikel/364027.politstreber-des-tages-stefan-liebich.html

Hier Sahra Wagenknecht:

Und bereits zuvor im Februar 2018 gab Sahra Wagenknecht ein Interview in der Welt am Sonntag und machte die folgende Aussage: Die Entwicklung in China hat mit Marx nichts zu tun. Das Regime nennt sich kommunistisch, aber das System ist ein staatlich gesteuerter Kapitalismus.

https://www.sahra-wagenknecht.de/de/article/2714.marx-selbst-wollte-kein-marxist-sein.html

