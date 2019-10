Neues aus Venezuela

CODEPINK: Appell an die britische Regierung, Gold im Wert von 1,2 Milliarden Pfund endlich an die venezolanische Regierung zurückzugeben und sich der weiteren Verschärfung der Sanktionen gegen Venezuela zu widersetzen – 01.10.2019

https://cooptv.wordpress.com/2019/10/01/codepink-venezuela-initiative-gold-sanktionen/

Russische Berater für militärtechnische Unterstützung sind laut dem russischen Vize-Außenminister Sergej Rjabkow im Rahmen einer geplanten Rotation in Venezuela angekommen. – (1.10.2019)

https://sptnkne.ws/9UFY

Venezuela entkommt der Putsch-Gefahr, neue Einmischungsversuche aber nicht ausgeschlossen – Moskau (30.9.2019)

https://sptnkne.ws/9UkC

