UN-Generalsekretär António Guterres hatte während der UN-Generaldebatte geäußert, er habe »Angst vor der Möglichkeit eines großen Bruchs: Dass die Welt in zwei Teile bricht, dass die zwei größten Wirtschaftsmächte der Welt zwei separate und miteinander im Wettbewerb stehende Welten erschaffen«.

weiterlesen hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/363808.new-york-der-westen-spaltet-die-welt.html

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge