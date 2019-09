US-Elitesoldaten: Saudi-Arabien zwang Huthis in die Hände des Iran (RT Deutsch)

„Diese ständigen Berichte, dass die Huthis für die Iraner arbeiten, sind Unsinn, aber diese Sichtweise stammt direkt aus dem Theatermanuskript der Neocons. Die Israelis haben für diese Linie geworben, dass wir den Jemen an den Iran verloren haben. Das ist absurd. … Warum bekämpfen wir eine Bewegung, die Al-Kaida bekämpft?“

Für Offiziere des US Special Command stand von Anfang an fest, dass Saudi-Arabien einen gewaltigen Fehler mit dem Angriff auf den Jemen begangen hat. Riad habe damit einen eigentlich natürlichen Verbündeten im Kampf gegen Al-Kaida verprellt und sich selbst zu einem Feind gemacht.

weiterlesen hier:

https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/92924-us-elitesoldaten-saudi-arabien-zwang-huthis-in-die-hande-des-iran/

