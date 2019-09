Mitgliedsstaaten der „Bewegung der Blockfreien“ repräsentieren zusammen mit Russland und China die Mehrheit der Weltbevölkerung und fordern Ende der Kriegs- und Sanktionspolitik des Westens! Kooperation statt Konfrontation!

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Verschlechterung der Beziehungen zwischen einer Gruppe westlicher Staaten, die sich den USA verbunden fühlen und den Ländern Russland, China, Iran und nicht zuletzt auch Venezuela, sollen in diesem Artikel die tatsächlichen globalen Interessen- und Machtverhältnisse näher beleuchtet werden.

Wenn in den westlichen Medien über die politischen Gegner westlicher Politik berichtet, wird fast ausnahmslos die Existenz eines wichtigen Bündnisses ausgeblendet, das die Politik der sogenannten westlichen „Interessengemeinschaft“ in wesentlichen Punkten zurückweist. Es handelt sich um die „Bewegung der Blockfreien“ welche die Mehrheit der Weltbevölkerung umfasst.

Fast immer reduziert man die Gegnerschaft westlicher Außenpolitik auf eine kleine Kerngruppe Gruppe von Nationalstaaten, die weitgehend dämonisiert werden: Russland, China, Syrien, Iran, Venezuela und Nordkorea.

Aufgrund der gefährlichen und zunehmenden Missachtung der Rechtsstaatlichkeit im Rahmen der Spannungen zwischen den USA und Venezuela hielten 17 Vertreter der Bewegung der Blockfreien, sowie von UN-Mitgliedstaaten und Russland und China am 14. Februar 2019 eine UN-Pressekonferenz unter der Leitung des venezolanischen Außenministers Jorge Arreaza ab.

Ziel der Pressekonferenz war es die Gründung einer Koalition anzukündigen, um den Frieden und die Souveränität der Nationen und die Charta der Vereinten Nationen zu verteidigen. Man bezog sich hierbei auf die Bewegung der Blockfreien. Zunächst hieß es ca. 50-60 Staaten wären Teil der Koalition. In den folgenden Wochen gab es zahlreiche Hintergrundgespräche.

Vom 20. bis zum 21. Juli 2019 war Venezuela dann Gastgeber des Ministertreffens der„Bewegung der Blockfreien“. Diese verabschiedete abschließend die Caracas-Erklärung, in der die Grundsätze der oben erwähnten UN-Pressekonferenz vom 14. Februar 2019 ausdrücklich bekräftigt wurden.

Bei dem Treffen in Venezuela waren Außenminister aus Iran, Kuba, Bolivien, Nicaragua, Palästina, Suriname und Antigua Barbuda. sowie die stellvertretenden Außenminister aus Russland und der Türkei anwesend, einschließlich Vertretern der meisten der 120 Mitgliedsstaaten.

Die Erklärung von Caracas unterstreicht die Forderung nach Nichteinmischung gegen andere Länder und stellt sich hinter alle anderen Nationen, die Bedrohungen, illegalen Sanktionen und Destabilisierung ausgesetzt sind.

Die Caracas-Erklärung befasst sich insbesondere mit der gefährlichen Eskalation von Spannungen, Bedrohungen, Handelskriegen und Sanktionen gegen andere Staaten.

Zur Geschichte: Die „Bewegung der Blockfreien“ basierte bei ihrer Gründung im Jahr 1965 auf dem Konzept einer Koalition von Staaten, die während des Kalten Krieges keinem der beiden von den USA und der Sowjetunion angeführten Machtblöcke angeschlossen waren.

Im Laufe der Jahrzehnte seit der Gründung ist die Bewegung von der kleinen Gruppe von knapp 30 Staaten auf jetzt 120 Mitgliedsstaaten angewachsen. Insgesamt stehen diese Länder jetzt für ungefähr 55 Prozent der Weltbevölkerung und nahezu zwei Drittel der Staaten in der UN-Generalversammlung.

China selbst war eine Zeitlang ebenfalls Mitglied von NAM, und ist bis heute gemeinsam mit Russland ein massgeblicher Unterstützer des Bündnisses.

Heute ist die Bewegung der Blockfreien nach den Vereinten Nationen das zweitgrößte multilaterale Gremium der Welt und setzt sich als Bündnis für die Stärkung der internationalen Sicherheit und Selbstbestimmung ein und lehnt gleichzeitig grundsätzlich Eingriffe in die inneren Angelegenheiten anderer Länder ab.

Das Idee für das Bündnis ging auf eine Initiative des jugoslawischen Präsidenten Tito, des ägyptischen Staatschefs Nasser, des indischen Premiers Nehru, sowie des indonesischen Präsidenten Sukarno zurück. Im April 1955 trafen sich Abgesandte aus 23 asiatischen und 6 afrikanischen Staaten in der indonesischen Stadt Bandung. Es waren Staaten, die weder dem westlichen noch dem östlichen Bündnissystem angehörten und sich gesellschaftlich wie auch politisch auch stark voneinander unterschieden.

Als Ergebnis der Konferenz von Bandung verabschiedeten die 29 Staaten mehrere Resolutionen. Sie verurteilten „jede Form von Kolonialismus und Rassendiskriminierung und forderten die Achtung der Charta der Vereinten Nationen.“ Eine weitere Resolution sprach sich für „den Abbau der Spannungen zwischen den Machtblöcken, eine allgemeine Abrüstung und ein Verbot von Kernwaffen“ aus.

In der Konferenz von Bandung wurden auch erstmals Forderungen der Dritten Welt nach Gleichberechtigung und Gleichbehandlung gegenüber den ehemaligen Kolonialmächten erhoben. Der „Geist von Bandung“ trug damit maßgeblich zum Entkolonialisierungsprozess in Afrika und Asien bei. Aus den Ergebnissen der Bandung-Konferenz bildete sich die Bewegung der Blockfreien Staaten.

Während der Gründungsphase der Bewegung hatten Jugoslawien, Ägypten und Indien die Führungsrolle, bis diese mit der ersten Gipfelkonferenz zwischen dem 1. und 5. September 1961 in Belgrad abgeschlossen wurde. 24 Staaten waren durch ihre Staatschefs vertreten. „Die politische Basis der Blockfreien war eine Politik der friedlichen Koexistenz, der Unabhängigkeit gegenüber den Großmächten und Bündnissen in Ost und West und der Unterstützung der nationalen Unabhängigkeitsbewegungen – vor allem in der Dritten Welt.“

Das Bündnis verstand sich in seinen Kernpositionen als antiimperialistisch auch nach 1991. Ein Beispiel für den Kurs der NAM ist beispielsweise die Position zu Palästina, einem offiziellen Mitglied des Bündnisses. Sie hat sich seit der Gründung nicht wesentlich verändert. Die Bewegung der Blockfreien fordert, die Lage der Palästinenser zu verbessern – etwa mit der Durchsetzung der Grenzen von 1967.

Mit rund 120 von 193 UN-Mitgliedsstaaten haben die Blockfreien in dieser Frage jetzt auch international Gewicht. Sie unterstützen die Autonomiebehörde Palästinas in der UN-Generalversammlung und fordern die Nachfolgestaaten Jugoslawiens auf, Palästina als souveränen Staat anzuerkennen.

Es gibt allerdings auch zwischenstaatliche Konflikte, in denen Haltung der Blockfreien durchaus widersprüchlich ist. So sind unter den 81 Staaten, die Kosovo als souveränen Staat anerkannt haben, auch 32 NAM-Mitglieder. Diese Länder verstoßen damit gegen einen ihrer eigenen Grundsätze – die Achtung der territorialen Integrität aller Staaten. Die steigende Zahl der Mitglieder verhinderte bisweilen, sich in allen Problempunkten auf eine gemeinsame Politik zu einigen.

Die Repräsentanten der Blockfreien Bewegung (Non-Aligned Movement, NAM) haben während ihres Treffens im Sommer 2019 in einer gemeinsamen Erklärung die feindliche Politik der USA gegen Venezuela verurteilt. Sie forderten die Regierung der USA auf, die gegen Venezuela verhängten wirtschaftlichen und finanziellen Sanktionen unverzüglich aufzuheben. Als Ehrengast nahm der stellvertretende russische Außenminister Sergei Rjabkow an dem Treffen teil.

In seiner Eröffnungsrede rief der venezolanische Außenminister Arreaza zur Stärkung des Multilateralismus auf. „Wir leben in einem historischen Moment, in dem der Multilateralismus angegriffen wird, einem systemischen Phänomen, das viele Länder der Welt betrifft: Staatsstreiche, politische Destabilisierung, Wirtschaft mit geopolitischen Interessen.“ Weiter betonte Arreaza die Notwendigkeit, das Recht auf Frieden zu fördern und die Zukunft der Völker ohne äußeren Druck zu entscheiden, um eine friedlichere und wohlhabendere Welt zu schaffen. „Venezuela sowie Kuba, Iran, Syrien, Nicaragua und die Demokratische Volksrepublik Korea sind Opfer des Interventionismus, von Ausländern, die auf einem Regierungswechsel bestehen, die sich für ein Regime entscheiden, das ihren Interessen unterwürfig ist.“

Der kubanische Außenminister Bruno Rodríguez bekräftigte die Unterstützung Kubas für Venezuelas Präsidenten Maduro. Er verurteilte die Einmischung Washingtons in die Angelegenheiten beider Nationen. Rodríguez wies darauf hin, dass die USA auch die Sanktionen gegenüber Kuba jetzt nochmals verschärft haben, um das Land damit für seine Solidarität mit Venezuela abzustrafen. In einem internationalen Szenario, das er als „gefährlich und schwierig“ bezeichnete, in dem die Sicherheit und das Wohl unserer Länder nie dagewesenen Herausforderungen ausgesetzt sind und in dem die Einheit und die Solidarität für den Frieden und die Entwicklung unserer Völker unerlässlich sind, muss die Bewegung der Blockfreien dem eigenen Verständnis nach, wie es Fidel Castro definiert habe: antiimperialistisch, antikolonialistisch, anti-neokolonialistisch, antirassistsich und antifaschistisch sein, „denn diese Prinzipien sind Teil von dem, wie wir uns verstehen, und sie bilden das Wesen, den Ursprung, das Leben und die Geschichte der Bewegung.

Die NAM-Länder stellten in der Caracas-Erklärung in fest, dass nur Venezuela über sein Schicksal entscheiden kann. Kein anderer Staat könne im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen eingreifen. Die NAM-Länder lehnen eine ausländische Intervention in das südamerikanische Land ab und bekräftigten ihr Engagement für eine friedliche Lösung der Probleme des Landes.

Der iranische Außenminister Zarif, stellte fest, dass die US-Sanktionen gegen souveräne Länder Teil des reinen Terrorismus seien und dass eine „neue Welle extremen einseitigen Abenteurertums“ durch die USA zu beobachten sei, die „die Stabilität und den Frieden der Welt auf die eine oder andere Weise bedroht“.

Die Präsidentin der UN-Generalversammlung Maria Fernanda Espinosa, sagte in ihrer per Video übermittelten Rede, dass die NAM den Respekt vor der Souveränität, das Recht auf Selbstbestimmung, internationale Solidarität und Frieden und Entwicklung für alle Menschen weiterhin vehement verteidigen muss. Die Bewegung der Blockfreien sei von wesentlicher Bedeutung, um auf die großen gesellschaftlichen Herausforderungen zu reagieren: Beseitigung der Armut, Verringerung der Ungleichheit, Schutz der Umwelt und Gewährleistung der Gesundheit, Bildung und menschenwürdigen Arbeit aller Menschen.

Die Präsidentin der UN-Generalversammlung erklärte, beide Organisationen die UN-Generalversammlung und die NAM seien sich einig, den Frieden zu wahren und Konflikte zu verhindern, und den Dialog, die Zusammenarbeit und faire Lösungen für alle zu fördern.

Im Lauf der Jahrzehnte fanden Konferenzen an den folgenden Orten statt: 1961 Belgrad, 1964 Kairo, 1970 Lusaka, 1973 Algier, 1976 Colombo, 1979 Havanna, 1983 Delhi, 1986 Harare, 1989 Belgrad, 1992 Jakarta, 1995 Cartagena, 1998 Durban, 2003 Kuala Lumpur, 2006 Havanna; 2009 Sharm Ash Shaykh.2012: Teheran 2016: Isla Margarita, Venezuela; 2019 Caracas

Voraussetzungen für die Mitgliedschaft in der Bewegung der Blockfreien decken sich mit den wichtigsten Grundsätzen der Vereinten Nationen. Aktuelle Anforderungen sind, dass Beitrittskandidaten die zehn „Bandung Prinzipien“ des Jahres 1955 unterstützen:

#Die Anerkennung der grundlegenden Menschenrechte sowie Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen. #Respekt für die Souveränität und die territoriale Integrität aller Nationen. #Anerkennung der Bewegungen für die nationale Unabhängigkeit. #Die Anerkennung der Gleichheit von Menschen aller ethnischen Herkunft und der Gleichheit aller Völker. #Enthaltung von Intervention oder Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines anderen Landes. #Die Achtung des Rechtes jeder Nation, sich einzeln oder gemeinsam, entsprechend und im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen zu verteidigen. #Verzicht auf Anwendung oder Androhung von Aggression oder die Anwendung von Gewalt gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines anderen Landes. #Abwicklung und Beilegung aller internationalen Streitigkeiten durch friedliche Mittel, in Übereinstimmung mit der Charta der Vereinten Nationen. #Förderung der gegenseitigen Interessen und der Zusammenarbeit.

#Die Achtung vor dem Völkerrecht und dessen internationalen Verpflichtungen.

Seit der Konferenz in Teheran 2012 hat sich klar gezeigt, dass sich die Entwicklungsländer – nicht nur die lateinamerikanischen Staaten – immer mehr auf ihre Kraft besinnen.

Trotz der Anwesenheit von US-Alliierten wie Saudi-Arabien, Kenia, Katar, den Philippinen u.a. stellte bereits das Abschlussdokument von Teheran 2012 eine klare Manifestation der Entwicklungsländer gegen die Dominanz der sogenannten westlichen Staatengemeinschaft, allen voran die USA, dar.

Das Schlussdokument der Bewegung der Blockfreien NAM in Teheran 2012 rief folgerichtig zu „fundamentalen Änderungen“, einer „globalen Herangehensweise“ und einem „kollektiven Management“ bei der Lösung von Weltproblemen auf.

Dies wurde beim nächsten Treffen im September 2016 auf der Insel Margarita in Venezuela ebenfalls wieder in weitreichende Erklärungen fortgesetzt.

In Venezuela, beim Treg´feen in Caracas 2019 schließlich stellte sich das Bündnis geschlossen zusammen mit Russlands und Chinas gegen die immer weiter eskalierende Politik der westlichen Staaten.

Zuletzt war der Einfluss des Bündnisses der Blockfreien während soeben zu Ende gegangenen UN-Generalversammlung in New York klar zu erkennen. Denn hier repräsentiert das Bündnis zwei Drittel der UN-Mitgliedsstaaten. Zahlreiche Redner sprachen die Forderungen nach einem Ende der westlichen Interventionspolitik direkt an.

Bezugnehmend auf die globalen Machtverschiebungen der vergangenen Jahre resümierte Russlands Außenminister Sergej Lawrow. dass es „schwierig für den Westen“, die „Schwächung seiner jahrhundertelangen Dominanz in der Weltpolitik hinzunehmen“ Es seien neue Wirtschaftszentren und neue politische Einflüsse entstanden. Die westlichen Mächte reagierten darauf freilich mit dem Versuch, „die Entwicklung einer polyzentrischen Welt zu verhindern“. Sie seien nicht dazu bereit, „die legitimen Interessen anderer Staaten“ anzuerkennen und brächen so immer wieder internationales Recht.

Diese Entwicklung muss jetzt weltweit von progressiven und linken Bewegungen zur Kenntnis genommen werden. Wir sind keine Minderheit mehr, sondern vertreten die Interessen und die Grundsätze der Mehrheit der Menschheit, wenn wir ein Ende der Einmischungspolitik und der Aggression des Westens kritisieren und für weltweite Kooperation anstelle von Konfrontation eintreten.

Die Bewegungen werden nicht mehr nur durch die wichtigen alternativen Medienplattformen weltweit unterstützt sondern auch durch die einflussreichen Mediennetzwerke Russlands, Chinas und durch teleSUR in Lateinamerika. So finden Vertreter der Antikriegsbewegung und anderer sozialer Bewegungen zunehmend weltweit Gehör.

