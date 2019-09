Globaler Aufruf für Frieden und die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit (GlobalAppeal4Peace.net)

Wir müssen ein internationales Netzwerk aufbauen, um die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit zu fordern. Der Widerstand der Bevölkerung und seine Verbündeten tragen durch den neuen globalen Aufruf zum Frieden zur Bildung dieser transnationalen Solidaritätsstruktur bei .

Diesen Juli schlossen sich Delegationen aus 120 Ländern der Blockfreien Bewegung (NAM) zusammen, um die US-Politik gegen Venezuela abzulehnen und ein Ende der Sanktionen als Teil der Caracas-Erklärung zu fordern . NAM wurde 1961 gegründet und der Generalsekretär der Vereinten Nationen beschrieb die Bedeutung der Bewegung , indem er hervorhob, dass „zwei Drittel der Mitglieder der Vereinten Nationen und 55% der Weltbevölkerung“ vertreten sind, was sie nach der UNO zur zweitgrößten multinationalen Organisation in der Welt macht.

Viele Länder bemühen sich, einen Weg zur Umgehung des US-Wirtschaftskriegs zu finden, indem sie den US-Dollar oder die US-Finanzindustrie nicht für Handelsgeschäfte einsetzen. China fordert die USA heraus, indem es über 25 Jahre hinweg 400 Milliarden US-Dollar in die iranische Öl- und Gasindustrie investiert und 2019 zusätzlich 3 Milliarden US-Dollar in venezolanisches Öl investiert . Russland hat sich auch mit Venezuela verbündet, um militärische Ausrüstung bereitzustellen und Marineschiffe in Venezuela zu stationieren. Frankreich hat die EU aufgefordert, ihre Beziehungen zu Russland wieder zu verbessern, und Deutschland und Russland beginnen, zusammenzuarbeiten, um das iranische Atomabkommen aufrechtzuerhalten.

Der Globale Appell für den Frieden bringt die Menschen zusammen, um im Interesse des Weltfriedens, der internationalen Sicherheit und des friedlichen Zusammenlebens von unseren Regierungen die Einhaltung der Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen sowie die Einhaltung und Verteidigung der internationalen Grundsätze zu fordern. Der Globale Appell fordert die Menschen nachdrücklich auf, sich sofort dieser Initiative anzuschließen und dabei zu helfen, die Welt auf eine Ära globaler Stabilität und Zusammenarbeit umzulenken.

Wir wollen eine transnationale Bewegung aufbauen, die vielschichtig ist. Menschen und Organisationen der Zivilgesellschaft, die verschiedene Sektoren vertreten, z. B. Arbeiter, Akademiker, Ärzte, Anwälte, Ingenieure sowie Vertreter von Regierungen, die von Verstößen der Vereinigten Staaten gegen das Völkerrecht betroffen sind, müssen sich zusammenschließen. Die Samen eines solchen Netzwerks wurden gepflanzt und sprießen. Wenn sich dieses transnationale Netzwerk entwickelt und die Rechtsstaatlichkeit international gestärkt wird, können wir die Ziele des Friedens, der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit und der Menschenrechte erreichen und die Auswirkungen eines sterbenden Imperiums abmildern.

Quelle:

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge