Zwei Flugzeuge mit russischem Personal, das Venezuela militärisch und technisch unterstützen wird, sind in Venezuela eingetroffen, sagte Präsident Nicolas Maduro.

„Präsident Putin hat all seine politische, diplomatische und militärische Unterstützung für Venezuela und den Frieden bekräftigt. Die Unterstützung kam vor ein paar Tagen. Zwei Flugzeuge, die das Personal der Kommission für technische militärische Unterstützung beförderten, landeten. Sie sind in Venezuela. Zu Beginn des Jahres haben Militärangehöriger Venezuela verlassen, jetzt ist ein neues Team angekommen „, verlautbarte Maduro in einer Rede die am späten Freitag auf Twitter verbreitet wurde.

