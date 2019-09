Brennstoffzellenautos verwenden einen Stapel von Zellen, die elektrochemisch Wasserstoff mit Sauerstoff verbinden, um Elektrizität für den Antrieb des Fahrzeugs zu erzeugen, wobei Wasser das einzige Nebenprodukt ist.

weiterlesen hier:

https://www.reuters.com/article/us-toyota-electric-china-gac-group/toyota-to-develop-hydrogen-fuel-cars-with-chinese-partners-faw-gac-idUSKBN1WB1X2

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge