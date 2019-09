Venezuela – 28. September

Venezuela: Guaidó-Opposition wird mit noch mehr US-Geldern ausgestattet – 27.09.

https://amerika21.de/2019/09/232022/venezuela-guaido-opposition-us-gelder

Präsident von Venezuela in Moskau: Um diese Themen ging es vor Ort – 28.09.

Maduro auf Staatsbesuch in Russland. Demonstration gegen aggressive US-Politik. Russische Militärs in Venezuela?

https://amerika21.de/2019/09/232070/maduro-moskau-russland-venezuela-putin

USA verhängen neue Sanktionen gegen Iran und Venezuela – 26.09.

https://de.rt.com/1zke

Kuba: USA sanktionieren weitere Öllieferanten

Strafen für Reedereien verhängt, die Erdöl aus Venezuela nach Kuba transportieren. Unterstützung aus China und Russland

https://amerika21.de/2019/09/231995/kuba-usa-sanktionen-oellieferanten

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge