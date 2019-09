Und immer wieder: Die DDR ist schuld – Neuer Einheits-Bericht mit alten Legenden – Von Tilo Gräser (Sputniknews)

Große Erfolge vor allem in der Wirtschaft bei anhaltenden grundlegenden Problemen und Unzufriedenheiten der Ostdeutschen – das ist der Tenor des neuen Berichtes der Bundesregierung zum Stand der deutschen Einheit. Den hat der Ostbeauftragte Christian Hirte am Dienstag vorgestellt und dabei eine vermeintlich klare Ursache der Probleme ausgemacht.

Vieles ist gut, aber Einiges noch nicht – so sieht Christian Hirte, CDU-Bundestagsabgeordneter aus Thüringen, die deutsche Einheit in ihrem 29. Jahr. Er ist gleichzeitig der „Beauftragte der Bundesregierung für die neuen Bundesländer“, also der Ost-Beauftragte. Hirte hat am Dienstag in Berlin auch verraten, wer schuld ist an den weiter bestehenden Problemen: Die DDR.

Hier weiterlesen:

https://de.sputniknews.com/politik/20190925325774760-einheits-bericht-ddr/

