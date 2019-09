Die große Einebnung: Entschließung des EU-Parlaments stellt die deutsche NS-Terrorherrschaft mit Kommunismus sowie „totalitären und autoritären Regimen“ auf eine Ebene und relativiert die deutsche Schuld am 2. Weltkrieg. (german-foreign-policy.com)

Eine aktuelle Entschließung des Europaparlaments stellt die deutsche NS-Terrorherrschaft mit Kommunismus sowie „totalitären und autoritären Regimen“ auf eine Ebene und relativiert die deutsche Schuld am Zweiten Weltkrieg. „Europa“ benötige „eine gemeinsame Erinnerungskultur, die die Verbrechen faschistischer, stalinistischer und anderer totalitärer und autoritärer Regime ablehnt“, heißt es in dem Papier, das den 23. August EU-weit als „Europäischen Tag des Gedenkens an die Opfer totalitärer Regime“ zu begehen verlangt. Am 23. August 1939 wurde der sogenannte Hitler-Stalin-Pakt unterzeichnet. Das Europaparlament erklärt nun, der Zweite Weltkrieg sei „als unmittelbare Folge“ nicht des deutschen Überfalls auf Polen, sondern des „Hitler-Stalin-Pakts“ „ausgebrochen“; Moskau habe „gleichermaßen das Ziel der Welteroberung“ verfolgt. Eine Vorläufererklärung, die einst Joachim Gauck unterzeichnet hat, ist vom Leiter des Jerusalemer Simon Wiesenthal Center scharf kritisiert worden: Sie ebne, warnte Efraim Zuroff, „den entscheidenden Unterschied zwischen Tätern und Opfern ein“.

