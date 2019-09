China: Eine Millionen Brennstoffzellenfahrzeuge bis 2030 – massive Förderung geplant (elektroauto-news.net)

Am 11. April berichtete die staatliche, englischsprachige Zeitung China Daily, dass der Entwicklungsplan der Zentralregierung für die Wasserstoff-Kraftstofftechnologie das Ziel festlegt, bis 2020 5.000 Wasserstoff-Energiefahrzeuge auf die Straße zu bringen, bis 2025 50.000 und bis 2030 eine Millionen. Im Vergleich dazu sei gesagt, dass China Ende 2017 rund 1.200 Brennstoffzellenfahrzeuge auf seinen Straßen und weniger als 20 Wasserstofftankstellen hatte.

weiterlesen hier:

https://www.elektroauto-news.net/2019/china-eine-millionen-brennstoffzellenfahrzeuge-2030-massive-foerderung/

