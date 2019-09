BlackRock – Die unheimliche Macht eines Finanzkonzerns“: Was der neuen Doku fehlt (Sputniknews)

Von Alexander Boos, 28.09.2019

Mitte September strahlte der Sender „Arte“ die Premiere der TV-Dokumentation „BlackRock – Die unheimliche Macht eines Finanzkonzerns“ aus. Der bekannte „BlackRock“-Kritiker, Finanz-Experte und Autor Werner Rügemer aus Köln hat sich für Sputnik die Doku angeschaut. Im Interview nennt er Positives. Aber betont auch: „Die Doku lässt Wichtiges weg.“

weiterlesen hier:

https://de.sputniknews.com/wirtschaft/20190928325786038-blackrock-macht-eines-finanzkonzerns/

Hier zur arte-Doku: BlackRock – Die unheimliche Macht eines Finanzkonzerns https://www.youtube.com/watch?v=JR_UyV32Ba4

