Ein Fünftel der Menschheit Die VR China ist auf einem langen Marsch in Richtung Zukunft. Das hat viel mit uns in Europa zu tun (junge Welt)

Auch 2019 wird das Land, das die kraftvollsten deutschen Monopole ins Schleudern bringen kann, von einer Kommunistischen Partei regiert. Die FAZ befasste sich im Mai mit der Frage, »was vom Sozialismus im 21. Jahrhundert übrigblieb«: Natürlich, auch VW darf in China Profite machen, denn es »haben sich inländische Firmen mit ausländischen oft in Gemeinschaftsunternehmen verbunden«. Doch da ist Wermut im Wein: »Staatskonzerne kontrollieren jedoch Schlüsselindustrien, welche grundlegende kapitalistische Güter, Dienstleistungen und Materialien bereitstellen, beispielsweise in der Telekommunikation.« Es geht hier also nicht mit rechten, sprich kapitalistischen Dingen zu.

weiterlesen hier:

https://www.jungewelt.de/beilage/art/362931

