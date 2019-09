In diesem Video sind Maduro und seine Ehefrau Cilia Flores zu sehen, außerdem der Minister für Kommunikation und Information, Jorge Rodríguez, der Vizepräsident für Wirtschafts- und Finanzfragen, Tareck El Aissami, und Erdölminister Manuel Quevedo.

Desde Moscú, envío un saludo al pueblo venezolano cargado de éxito por la extraordinaria jornada de trabajo con el Presidente Putin. Ratificamos el mapa de cooperación estratégica para culminar victoriosos el año 2019 y asegurar la prosperidad de los años futuros. ¡Un Abrazo! pic.twitter.com/wz7QWgjjDz — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) September 25, 2019

Hier das Treffen mit dem russischen Präsidenten Vladimir Putin

#EnVivo 📹 | Reunión Bilateral con nuestro amigo Vladimir Putin, Presidente de la Federación de Rusia.https://t.co/aniQ1tF3EB — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) September 25, 2019

