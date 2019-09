Die DDR war 1989 pleite – so hört man es bis heute von Politikern und Medien. Eine über verschiedene Zeitungen ausgetragene Debatte zwischen Zeitzeugen belegt aufs Neue, dass es sich bei dieser Behauptung um eine Lüge handelt – eine Lüge, die bis heute gebraucht wird.

von Andreas Richter, 21.09.2019

weiterlesen hier:

https://deutsch.rt.com/meinung/92548-luge-man-braucht-marchen-von-ddr/

