Der CNBC Journalist Ron Insana: Einsturz von World Trade Center Gebäude Nr.7 am 11. September 2001 war eine „kontrollierte Implosion“

Am 18. Jahrestag des 11. Septembers ging der Senior Analyst von CNBC und frühere Moderator Ron Insana auf Bernie und Sid In the Morning in New Yorks 77 WABC Radio, um über seine eindringlichen Erlebnisse an diesem schrecklichen Tag, dem 11. September 2001 zu berichten.

Ungefähr in der 8. Minute des Interviews gab Insana eine Erklärung zum 47-stöckigen World Trade Center Building 7 ab, das am späten Nachmittag des 11. September zusammengebrochen ist.

Hier der prominente Nachrichtensprecher im Wotlaut:

„Nun, denken Sie daran, dass das World Trade Gebäude 7 noch nicht heruntergekommen war. Als ich an diesem Mittwochmorgen, dem 12. September, zur New Yorker Börse ging, stand ich mit einigen Militär- und Polizeibeamten zusammen und wir schauten in diese Richtung. Wenn es auf die Art und Weise heruntergekommen wäre, in der es sich neigte, hätte es alles ausgelöscht, von der Trinity Church über die Börse bis hin zur Mündung des Hudson. Es bestand also immer noch die Befürchtung, dass es einen Großteil von Lower Manhattan auslöschen würden, wenn das Gebäude seitwärts gefallen wäre. Sie haben es also geschafft, das Gebäude später in einer kontrollierten Implosion zu beseitigen. Und die Börse war am folgenden Montag in Betrieb.“

https://www.ae911truth.org/news/570-cnbc-s-ron-insana-building-7-a-controlled-implosion

3160 Architekten & Ingenieure fordern 9/11 Untersuchung

