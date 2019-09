In Syrien soll ein neuer Verfassungsausschuss den Weg zu einer politischen Lösung für den seit mehr als acht Jahren andauernden Konflikt dort bahnen. Auf die baldige Einsetzung eines solchen einigten sich die Regierung und die Opposition am Montag, wie UN-Generalsekretär António Guterres in New York mitteilte.

weiter hier.

https://www.jungewelt.de/artikel/363534.verfassungskomitee-syrien-verfassungskomitee-f%C3%BCr-syrien.html

