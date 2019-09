Filmvorführung mit anschließender Diskussion – Der Film „Shusenjo“ deckt die wahren Absichten der Befürworter und der Gegner in der „Trostfrauen“-Frage auf. – 28. September Korea Verband

Die Frage der „Trostfrauen“ ist wahrscheinlich Japans umstrittenstes diplomatisches Dilemma der Gegenwart. Innerhalb Japans spaltet das Thema das Land entlang klarer ideologische Linien. Befürworter und Kritiker von „Trostfrauen“ geraten in einen unerbittlichen Streit um empirische Beweise, die Gültigkeit mündlicher Aussagen, die Anzahl der Opfer, die Bedeutung der sexuellen Sklaverei und die Definition von Zwangsrekrutierung. Es geht um Glaubwürdigkeit, Legitimität und den Einfluss auf die historische Narrative. Der Film „Shusenjo“ vertieft sich in die Debatten und deckt die wahren Absichten der Befürworter und der Gegner in der „Trostfrauen“-Frage auf.

Ort: Korea Verband, Quitzowstraße 103, 10551 Berlin

Datum: 28. September, Filmbeginn 16 Uhr, Einlass ab 14 Uhr

Film: 120 min. mit koreanischen und englischen Untertiteln; anschließend Kurzvorträge und Diskussion

