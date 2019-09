Jemen – George W. Bushs Botschafter in Saudi-Arabien fordert vom US-Kongress die Einstellung der Waffenverkäufe – calls for Congress to suspend arms sales

Robert W. Jordan, ehemaliger US-Botschafter in Saudi-Arabien von 2001 bis 2003, hat auf der Webseite Politico einen Artikel veröffentlicht in dem er den US-Kongress auffordert, den Verkauf von US-Waffen und andere militärische Unterstützung für Saudi-Arabien einzustellen und damit die Unterstützung für den Krieg im Jemen, insbesondere angesichts der Angriffe auf die Ölanlagen in Saudiarabien vom 14. September. Jordan stellt fest, dass „die Einstellung des US-Waffenhandels zu diesem Zeitpunkt dazu beitragen könnte, ein kurzes Zeitfenster zur Beendigung des Jemen-Krieges zu nutzen, indem Saudi-Arabien klargemacht wird, dass es sich in seinem Konflikt mit den Houthis nicht militärisch durchsetzen kann.“

Aufgrund seiner Erfahrung in der Vertretung der Vereinigten Staaten in Saudi-Arabien in einer Zeit stark angespannter Beziehungen zieht Jordan Parallelen aus der Reaktion der saudischen Regierung auf den 11. September und den gegenwärtigen Krieg im Jemen: „Damals wie heute weigerten sich saudische Staats- und Regierungschefs, Gefahren zu erkennen, die alle anderen deutlich sahen. Im Gegensatz zu damals geht die Gefahr, die von Saudi-Arabien ausgeht, nicht von radikalisierten Bürgern aus, sondern von der saudischen Führung selbst. “

Jordan kritisiert die Trump-Regierung, weil sie „USA Waffenverkäufe ermöglicht, um die Unterstützung für Saudi-Arabien zu rechtfertigen, und die schreckliche Botschaft zu übermitteln, dass die Werte der USA zum Verkauf stehen, und um unsere Grundprinzipien zu untergraben. “Er fügt hinzu, dass der„ Status quo neben den Auswirkungen auf die US-Prinzipien auch eine zunehmende Gefahr für Saudi-Arabien selbst darstellt und für die Vereinigten Staaten “, während der Krieg im Jemen die Beziehungen zwischen Iran und Houthis vorangebracht (und nicht behindert) hat, Raum für die Gründung von AQAP und IS geschaffen und sogar die Partnerschaft zwischen Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten belastet hat.

Abschließend fordert Jordan in dem Artikel den US-Kongress auf, „dem Druck zu widerstehen, sich reflexiv Riad gegenüber solidarisch zu verhalten“ und „seine jüngsten Bemühungen, die US-Militärunterstützung für Saudi-Arabien einzuschränken, voranzutreiben – und nicht anzuhalten“ Bestimmungen im jährlichen Verteidigungsgesetz, die die US-Unterstützung für den Krieg im Jemen aussetzen und eine bescheidene Rechenschaftspflicht für Khashoggis Mord vorsehen, einschließlich einer vorübergehenden Einstellung der US-Bombenverkäufe an Saudi-Arabien und die VAE. Die Umsetzung dieser beiden Maßnahmen würde zeigen, dass die amerikanischen Werte keinen Preis haben und dazu beitragen, die Spannungen in der Region abzubauen, anstatt Benzin in ein bereits knisterndes Feuer zu schütten.“

Quelle:

I wanted to make sure everyone saw the op-ed out this morning in Politico by Robert W. Jordan, former US Ambassador to Saudi Arabia from 2001-2003, calling on Congress to suspend US arms sales and other military support to Saudi Arabia for the war in Yemen, especially in light of the September 14 oil facility attacks. Mr. Jordan notes that “Suspending U.S. arms sales at this juncture could help seize a brief window to end the Yemen war by making clear to Saudi Arabia that it cannot prevail militarily in its conflict with the Houthis.”

Drawing from his experience representing the United States in Saudi Arabia at a time of deeply strained ties, Mr. Jordan finds parallels in the Saudi government’s reaction to 9/11 and its current war in Yemen: “Then, as now, Saudi leaders refused to acknowledge dangers everyone else saw clearly. Now, unlike then, the danger emanating from Saudi Arabia comes not from radicalized citizens, but from the Saudi leadership itself.”

In the piece, Mr. Jordan criticizes the Trump administration for citing “U.S. arms sales to justify support for Saudi Arabia, sending the terrible message that America’s values are for sale, and undermining our core principles.” He adds that beyond the impact on US principles, the “status quo also poses increasing dangers to both Saudi Arabia and the United States,” as the war in Yemen has advanced (not hindered) the Iran-Houthis relationship, created space for AQAP and ISIS to establish themselves, and even introduced strains in the Saudi-UAE partnership.

Mr. Jordan concludes by calling on Congress to “resist pressure to reflexively stand in solidarity with Riyadh” and to “advance—not pause—its recent moves to restrain U.S. military support for Saudi Arabia.” He notes that “Congress is currently debating several provisions in the annual defense bill that would suspend U.S. support for the war in Yemen, and provide modest accountability for Khashoggi’s murder, including a temporary halt to U.S. bomb sales to Saudi Arabia and the UAE. Enacting these measures both would demonstrate that America’s values have no price and help de-escalate tensions in the region rather than pouring fuel on an already crackling fire.”

