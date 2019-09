Veranstaltung von Bloque Latinoamericano Berlin und dem Verein Chile- Freundschaftgesellschaft Salvador Allende e. V. Berlín: Über die Privatisierung dem Wasser in Chile. Gespräch mit dem chilenischen Aktivisten Rodrigo Muncada Cabrera.

Der Bloque Latinoamericano Berlin und der Verein Chile- Freundschaftgesellschaft Salvador Allende e. V. Berlín laden ein:

Am Freitag, den 27.09.19 um 19 Uhr im FDCL, im Mehringhof, Aufgang 3, 5.Stock

Gneisenaustraße 2a

10961 Berlin

Am Sonnabend, den 28.09.19 um 19 Uhr in den Räumen der Chile- Freundschaftsgesellschaft Salvador Allende, Jonastraße 29 12053 Berlin

Gespräch mit Rodrigo Mundaca Cabrera. Unser Gast ist Agraringenieur und Wasseraktivist und wurde neuerdings mit dem Internationalen Preis für Menschenrechte in Nürnberg ausgezeichnet. Mundaca wurde in Chile gerichtlich verfolgt und musste als Sprecher der Organisation MODATIMA bereits 24-mal vor Gericht stehen. Außerdem wurde und wird er belästigt, bedroht, und körperlich

angegriffen, weswegen er gegenwärtig unter permanentem Polizeischutz steht.

In Rahmen der Veranstaltung wird über die Grundlagen der Ungleichheit in Chile, über den Ursprung der Privatisierung natürlicher Gemeinschaftsgüter, über die dafür verantwortlichen Menschen und Firmen, und über die Effekte dieser Prozesse in Gebieten, in denen mehr als zwei Millionen auf dem Land lebenden Menschen keinen Zugang auf Trinkwasser haben diskutiert. Darüber hinaus wird auch über die Widerstandsformen der Kommunen, die den Wert des Wassers als öffentliches Gut und den Zugang darauf als Menschenrecht sehen. All dies im gegenwärtigen lateinamerikanischen Kontext, in der weltweit gefährlichsten Region für Personen, die Menschenrechte im Umweltbereich verteidigen.

Während des Treffens wird als Einführung der Dokumentarfilm “Secos” mit englischen Untertiteln gezeigt (Dauer: 15 min). Es wird außerdem das Buch „Las Luchas por el agua en nuestra Amércia” auf englischer und spanischer Sprache verkauft. Eine Simultanübersetzung ins Deutsche wird angeboten.

Wir warten auf euch!

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Liken Lade … Ähnliche Beiträge