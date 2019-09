Schafft Frieden in Idlib! Todenhöfers Appell an Bundesregierung und Kriegsparteien – Exklusiv bei Sputniknews

„Ich appelliere an alle, sich viel engagierter für eine Friedenslösung in Idlib einzusetzen. Auch an Deutschland. Unsere Bundesregierung hat bisher nie Wirksames für den Frieden in Syrien getan. Obwohl sie sehr konkrete Möglichkeiten hatte. Der gesamte Westen muss endlich etwas für den FRIEDEN tun. Im Namen der Menschlichkeit, von der er täglich redet. Die Syrer haben genug gelitten. Sie sehnen sich nach Frieden. Frieden ist möglich.“

den ganzen Kommentar von Jürgen Todenhöfer hier lesen:

https://de.sputniknews.com/kommentare/20190920325755470-todenhoefers-appell/

