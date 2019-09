Nicolás Maduro hat dem RT-Programm „Im Gespräch mit Correa“ ein exklusives Interview gegeben. Im Gespräch mit dem ehemaligen ecuadorianischen Präsiden Rafael Correa, wirft der venezolanische Präsident Donald Trump unter andrem einen „besonderen Hass“ gegen das lateinamerikanische Volk vor und zieht dann einen gewagten Vergleich. Das ganze Interview bald auf RT Deutsch.

