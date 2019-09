Venezuela: Freilassung von Oppositionellem

Caracas. In Venezuela ist der Oppositionspolitiker und Vizeparlamentspräsident Edgar Zambrano aus der Haft entlassen worden. Die Regierung habe beim Obersten Gerichtshof Zambranos Freilassung beantragt, nachdem sie sich in Teilen mit der nationalen Opposition geeinigt habe, teilte Venezuelas Generalstaatsanwalt Tarek William Saab am Dienstag (Ortszeit) mit. Zambrano war am 8. Mai festgenommen worden, weil er einen gescheiterten Aufstand von Soldaten gegen Staatschef Nicolás Maduro unterstützt hatte. (AFP/jW)